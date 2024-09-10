Рангник о поражении от норвежцев: Это была равная игра, со многими моментами, указывающими на ничью

Австрийцы после двух туров Лиги наций имеют одно очко. Подопечные Ральфа Рангника имели два выездных поединка с главными конкурентами за выход из группы: Словенией и Норвегией. Именно скандинавам вчера австрийцы уступили со счетом 2:1 и после поединка главный тренер гостей отметил, что его команде не хватает важных игроков, которые могли бы улучшить игру сборной.

"Основная идея понятна. Мы хотели начать рано и атаковать. Но у нас были проблемы с большим количеством длинных мячей в первые 20 минут. Затем, после замены, у нас была лучшая фаза. Мы были на грани того, чтобы выйти вперед. Во втором тайме норвежцы слегка многовато владели мячом, как по мне. Это была равная игра, со многими моментами, указывающими на ничью. Можно зафиксировать офсайд, но можно и засчитать гол [о решающем забитом мяче Холандом, - Прим. ред.]. Затем VAR увидел пятку Лео Кверфельда еще дальше назад. Это бесполезно, мы проиграли. Теперь мы должны убедиться, что выиграем следующие домашние матчи, тогда все еще возможно. Как команда, мы должны быть более агрессивными без мяча и более решительными с мячом. Мы должны больше создавать голевых возможностей, не обвиняя в этом других. И нам не хватает очень, очень важных игроков", - цитирует Рангника Kronen Zeitung.

Добавим, что следующий матч Австрия сыграет 10 октября дома против Казахстана.