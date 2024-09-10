Англия - Финляндия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Англия является очевидным лидером своей группы во втором дивизионе Лиги наций, куда она вылетела после неудачного предыдущего сезона. В текущем розыгрыше подопечные Карсли стартовали с уверенной победы над родиной тренера – Ирландией. Теперь же прогулка обещает быть еще легче: в соперниках – аутсайдер квартета Финляндия.



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Лига наций

Дивизион B, группа 2

10 сентября, 21:45. "Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 3