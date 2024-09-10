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Ирландия - Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА

Ирландия - Греция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Ирландия - Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом туре Ирландия без шансов дома уступила действующему финалисту Евро - сборной Англии. Смогут ли "кельты" реабилитироваться в матче с гораздо менее именитой Грецией?

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Лига наций

Дивизион B, группа 2

10 сентября, 21:45. Дублин, "Авива".

Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 6

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Трансляція матчу Ірландія - Греція
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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