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Ирландия - Греция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
Ирландия - Греция: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
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В первом туре Ирландия без шансов дома уступила действующему финалисту Евро - сборной Англии. Смогут ли "кельты" реабилитироваться в матче с гораздо менее именитой Грецией?
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Лига наций
Дивизион B, группа 2
10 сентября, 21:45. Дублин, "Авива".
Главный арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 6
Трансляція матчу Ірландія - ГреціяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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