Албания - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Наши обидчики в группе В1 сборная Албании находятся в хорошем настроении после победы над нашей командой со счетом 2:1. "Красно-черные" сегодня будут встречаться с крепкой Грузией, которая также выиграла в первом туре Чехией. Обе команды не боятся рисковать и играть на атаку, поэтому стоит ожидать забитые мячи с обеих сторон. Победа в этом противостоянии даст одной из сборных хорошие шансы на дальнейший выход из группы.

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Лига наций. Лига В. Група 1

10 сентября, 21:45. Тирана. "Эйр Албания"

Албания - Грузия

Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4