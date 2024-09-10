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Албания - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Албания - Грузия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Албания - Грузия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наши обидчики в группе В1 сборная Албании находятся в хорошем настроении после победы над нашей командой со счетом 2:1. "Красно-черные" сегодня будут встречаться с крепкой Грузией, которая также выиграла в первом туре Чехией. Обе команды не боятся рисковать и играть на атаку, поэтому стоит ожидать забитые мячи с обеих сторон. Победа в этом противостоянии даст одной из сборных хорошие шансы на дальнейший выход из группы.

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Лига наций. Лига В. Група 1
10 сентября, 21:45. Тирана. "Эйр Албания"
Албания - Грузия
Арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Гресь
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