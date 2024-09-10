Балканский тест для Петракова: Северная Македония - Армения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Сборная Армении после победы над Латвией, сегодня посетит Северную Македонию. "Красные львы" на выезде потеряли очки с Фарерами, что своего рода можно считать как небольшой сенсацией, поэтому дома они попытаются реабилитироваться перед собственными болельщиками. Для Александра Петракова победа в этом матче обеспечит его сборной первое место в группе, но легкой прогулки в Скопье армянам никто не предсказывает.

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Лига наций. Лига С. Група 4

10 сентября, 21:45. Скопье. "Тоше Проески"

Северная Македония - Армения

Арбитр: Харм Осмерс (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 7