  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Де Брюйне: Сборная Бельгии уже не та, что в 2018. Дело в людях, которые не выполняют свои задачи
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Брюйне: Сборная Бельгии уже не та, что в 2018. Дело в людях, которые не выполняют свои задачи

Лига наций УЕФА

Внутренние проблемы в стане "красных дьяволов"

Де Брюйне: Сборная Бельгии уже не та, что в 2018. Дело в людях, которые не выполняют свои задачи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал о проблемах сборной Бельгии после поражения от Франции (0:2) в Лиге наций.

"Не могу сказать, что пошло не так. Я уже говорил об этом с командой в перерыве и не могу повторять это в СМИ, но мы должны быть лучше во всех отношениях.

Если стандарт, которого мы хотим достичь, — быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то нужно выложиться по полной. Если не сделать хотя бы это - все кончено.

Я могу принять, что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить какие.

Нас слишком много в оборонительной линии. Если оставаться с шестью игроками в защите - теряется связь.

Но что есть, то есть. Дело не в переходе (из обороны в атаку - прим.), а в людях, которые не выполняют свои задачи", - приводит слова Кевина ESPN.

По теме
yellow-arrow
Монтелла после матча с Исландией: Мы очень, очень рады, что порадовали всех такой победой
yellow-arrow
Сборная Германии лишилась нападающего перед игрой против Нидерландов
yellow-arrow
Венгрия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Бельгия Лига Наций Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости