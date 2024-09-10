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Де Брюйне: Сборная Бельгии уже не та, что в 2018. Дело в людях, которые не выполняют свои задачи
Внутренние проблемы в стане "красных дьяволов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне рассказал о проблемах сборной Бельгии после поражения от Франции (0:2) в Лиге наций.
"Не могу сказать, что пошло не так. Я уже говорил об этом с командой в перерыве и не могу повторять это в СМИ, но мы должны быть лучше во всех отношениях.
Если стандарт, которого мы хотим достичь, — быть лучшими, но мы уже недостаточно хороши, чтобы достичь этого уровня, то нужно выложиться по полной. Если не сделать хотя бы это - все кончено.
Я могу принять, что мы не так хороши, как в 2018 году. Я был первым, кто это увидел, но другие вещи неприемлемы. Не буду говорить какие.
Нас слишком много в оборонительной линии. Если оставаться с шестью игроками в защите - теряется связь.
Но что есть, то есть. Дело не в переходе (из обороны в атаку - прим.), а в людях, которые не выполняют свои задачи", - приводит слова Кевина ESPN.
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