Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Нидерланды - Германия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP KOEN VAN WEEL
У обоих команд очень грозный подбор атакующих исполнителей в полузащите при барахлящей опорной зоне. Добавим к этому стремление к доминации на футбольном поле, и сразу станет ясно, почему в 5 последних личных встречах соперники неизменно обменивались голами.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Лига наций. Группа А3. 2-й тур
Амстердам, Йохан Кройф Арена
Нидерланды – Германия 21:45
Трансляция – Megogo Футбол 2
Трансляція матчу Нідерланди - НімеччинаСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- С Мудриком, но без Сидорчука. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- "Он людей держит за рабов и платит копеечные зарплаты": Поворознюк проиграл суд против Гордона из-за интервью
- Ингулец не будет сниматься с чемпионата Украины
- Лига наций. Украина - Албания 1:2. А в чем главная идея..?
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн