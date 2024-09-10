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Нидерланды - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Нидерланды - Германия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Нидерланды - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP KOEN VAN WEEL

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У обоих команд очень грозный подбор атакующих исполнителей в полузащите при барахлящей опорной зоне. Добавим к этому стремление к доминации на футбольном поле, и сразу станет ясно, почему в 5 последних личных встречах соперники неизменно обменивались голами.

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Лига наций. Группа А3. 2-й тур
Амстердам, Йохан Кройф Арена

Нидерланды – Германия 21:45

Трансляция – Megogo Футбол 2

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Трансляція матчу Нідерланди - Німеччина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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