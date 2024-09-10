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Один из лидеров Арсенала получил травму в матче Лиги наций

Лига наций УЕФА

Сроки восстановления ещё неизвестны

Один из лидеров Арсенала получил травму в матче Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму во время игры в составе сборной Норвегии против национальной команды Австрии в поединке группового этапа Лиги наций с Австрией (2:1).

Во втором тайме 25-летний хавбек подвернул голеностоп, и на 67-й минуте встречи был заменён на Кристиана Торстведта.

Сегодня днём в социальных сетях появилось фото, где Эдегор на костылях возвращается в Англию для оценки своего состояния сотрудниками "Арсенала".

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Австрия Норвегия Арсенал (Лондон) Лига Наций Мартин Эдегор травма
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Источник:
vg.no
Опубликовал: Александр Бураков
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