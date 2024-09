Один из лидеров Арсенала получил травму в матче Лиги наций

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму во время игры в составе сборной Норвегии против национальной команды Австрии в поединке группового этапа Лиги наций с Австрией (2:1).

Во втором тайме 25-летний хавбек подвернул голеностоп, и на 67-й минуте встречи был заменён на Кристиана Торстведта.

Сегодня днём в социальных сетях появилось фото, где Эдегор на костылях возвращается в Англию для оценки своего состояния сотрудниками "Арсенала".

Martin Ødegaard on crutches after his ankle injury.



