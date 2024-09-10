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Один из лидеров Арсенала получил травму в матче Лиги наций
Сроки восстановления ещё неизвестны
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор получил травму во время игры в составе сборной Норвегии против национальной команды Австрии в поединке группового этапа Лиги наций с Австрией (2:1).
Во втором тайме 25-летний хавбек подвернул голеностоп, и на 67-й минуте встречи был заменён на Кристиана Торстведта.
Сегодня днём в социальных сетях появилось фото, где Эдегор на костылях возвращается в Англию для оценки своего состояния сотрудниками "Арсенала".
???? Martin Ødegaard on crutches after his ankle injury. ????????????????— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 10, 2024
???? @vgsporten pic.twitter.com/KnlWkOJPFL
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