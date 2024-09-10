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Венгрия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Лига наций УЕФА

Венгрия - Босния и Герцеговина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол

Венгрия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Эти команды выступают в Дивизионе А Лиги наций, и их результаты могут иметь влияние на перспективы Украины отобраться в первую корзину квалификации ЧМ-2026.

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В этом матче для нас выгодна ничья. Игра начнется в 21:45. Видеотрансляция – на MEGOGO Футбол 5.

Лига наций. Дивизион А

Венгрия 21:45 Босния и Герцеговина

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Угорщина - Боснія і Герцеговина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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