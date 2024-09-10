Венгрия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Эти команды выступают в Дивизионе А Лиги наций, и их результаты могут иметь влияние на перспективы Украины отобраться в первую корзину квалификации ЧМ-2026.

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В этом матче для нас выгодна ничья. Игра начнется в 21:45. Видеотрансляция – на MEGOGO Футбол 5.

Лига наций. Дивизион А

Венгрия 21:45 Босния и Герцеговина

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5