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Венгрия - Босния и Герцеговина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
Венгрия - Босния и Герцеговина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.09.24 ⋊ Лига Наций на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Эти команды выступают в Дивизионе А Лиги наций, и их результаты могут иметь влияние на перспективы Украины отобраться в первую корзину квалификации ЧМ-2026.
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В этом матче для нас выгодна ничья. Игра начнется в 21:45. Видеотрансляция – на MEGOGO Футбол 5.
Лига наций. Дивизион А
Венгрия 21:45 Босния и Герцеговина
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5
Трансляція матчу Угорщина - Боснія і ГерцеговинаСмотреть трансляцию
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