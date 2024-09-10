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Сборная Германии лишилась нападающего перед игрой против Нидерландов
Ослабление атакующей линии
Getty Images/Global Images Ukraine
Центрфорвард "Вест Хэма" и сборной Германии Никлас Фюллькруг не сможет принять участие в матче против национальной команды Нидерландов.
Как сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза, Фюллькруг покинул расположение "Бундестим" в Амстердаме сегодня днем и отправился обратно в Лондон из-за растяжения левого ахиллова сухожилия.
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Поединок Нидерланды - Германия в рамках второго тура группового этапа Лиги наций состоится 10 сентября, в 21:45 по Киеву.
В своих стартовых встречах Нидерланды уверенно расправились с Боснией и Герцеговиной (5:2), а Германия - с Венгрией (5:0).
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