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Сборная Германии лишилась нападающего перед игрой против Нидерландов

Лига наций УЕФА

Ослабление атакующей линии

Сборная Германии лишилась нападающего перед игрой против Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центрфорвард "Вест Хэма" и сборной Германии Никлас Фюллькруг не сможет принять участие в матче против национальной команды Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза, Фюллькруг покинул расположение "Бундестим" в Амстердаме сегодня днем ​​и отправился обратно в Лондон из-за растяжения левого ахиллова сухожилия.

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Поединок Нидерланды - Германия в рамках второго тура группового этапа Лиги наций состоится 10 сентября, в 21:45 по Киеву.

В своих стартовых встречах Нидерланды уверенно расправились с Боснией и Герцеговиной (5:2), а Германия - с Венгрией (5:0).

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Опубликовал: Александр Бураков
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