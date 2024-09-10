Монтелла после матча с Исландией: Мы очень, очень рады, что порадовали всех такой победой

Вчера сборная Турции на своем поле переиграла Исландию со счетом 3:1. Главным героем этого поединка стал Керем Актюркоглу, который отметился хет-триком. На послематчевой пресс-конференции главный тренер хозяев Винченцо Монтелла похвалил игру своего нападающего, а также отметил работу фланговых игроков этого матча.

"Мы очень, очень рады, что порадовали всех такой победой. Наши болельщики начали свою поддержку от отеля до стадиона и принесли ее аж сюда. Они также имеют свою долю в этой победе. Когда футболист [Актюркоглу] забивает 3 гола, что тут скажешь, его можно только поздравить. Он действительно показал игру, которая была за пределами великолепной. Я стараюсь разговаривать со всеми нашими футболистами через переводчика, и Керем - один из них. Я был очень счастлив, когда он забил три гола, потому что думаю, что он это заслужил. Сегодня и левый, и правый фланги в целом очень хорошо сработали. Это был матч, в котором мы играли быстро, но в некоторых моментах замедлялись. В общем, могу сказать, что мы выступили удовлетворительно", - заявил Монтелла.

Добавим, что следующий матч сборная Турции сыграет 11 октября дома против Черногории.