Силвиньо: Грузия - хорошо подготовленная команда с очень хорошим тренером. Могу сказать, что это будет очень сильный матч

Сегодня в Тиране встретятся соперники сборной Украины в Лиге наций, а именно Албания и Грузия. Обе команды одержали победы в первом туре, поэтому попытаются повторить этот успех на "Эйр Албания". Главный тренер "красно-черных" Силвиньо на предматчевой пресс-конференции отметил, что его сборная будет противостоять сильному сопернику и не стоит ожидать им легкой прогулки в этой встрече.

"Я смотрел матч между Грузией и Чехией, это был тяжелый матч. Группа очень сбалансированная. Команда-победитель имеет какое-то значительное преимущество. Каждый матч с хорошим результатом сближает вас к выходу из группы. Очень трудно сравнивать игру двухлетней давности с нынешней ситуацией. Время прошло, обе команды очень изменились. Грузия - хорошо подготовленная команда с очень хорошим тренером. Могу сказать, что это будет очень сильный матч. Я не могу спрогнозировать счет. Мы выйдем на поле, чтобы сыграть хороший матч, я верю, что это будет красивый матч. [О Хвичу Кварацхелии] Это очень большой игрок, физически сильный, технически сильный. Все, что он делает на поле - на высочайшем уровне. Но кроме него, у них есть 4-5 замечательных игроков, не буду называть их имена, потому что мне тяжело, но это игроки, за которыми я наблюдаю уже месяц. У них есть полузащитник, нападающий, защитник, это игроки, которые много давят на поле, у них есть игроки очень хорошего технического уровня", - заявил Силвиньо.

Добавим, что матч Албания - Грузия состоится 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.