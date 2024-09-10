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Лига наций: Мальта минимально обыграла сборную Андоры

Лига наций УЕФА
Обновлено

Рахунок відкрито у першому таймі

Лига наций: Мальта минимально обыграла сборную Андоры

Фото: mfa.com.mt

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

10 вересня Збірна Андорри у рамках другого туру Ліги націй зіграла з Мальтою.

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Збірна Мальти на 45-й хвилині забила у ворота своїм суперникам. Матч завершився з рахунком 0:1.

Ліга націй
Група D2
Андора 0:1 Мальта
Гол: Камензулі 45'

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