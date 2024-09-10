Лига наций УЕФА
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Лига наций: Мальта минимально обыграла сборную Андоры
Рахунок відкрито у першому таймі
Фото: mfa.com.mt
10 вересня Збірна Андорри у рамках другого туру Ліги націй зіграла з Мальтою.
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Збірна Мальти на 45-й хвилині забила у ворота своїм суперникам. Матч завершився з рахунком 0:1.
Ліга націй
Група D2
Андора 0:1 Мальта
Гол: Камензулі 45'
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