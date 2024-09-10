Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига наций: Сборная Армении Петракова проиграла Северной Македонии
0:2
Фото: ffm.mk
Сегодня, 10 сентября, сборная Армении, которую возглавляет украинский тренер Александр Петраков, сыграла против Северной Македонии во втором туре Лиги наций.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В первом тайме команды сыграли вничью - 0:0. На дополнительных минутах македонец Зайков получил красную карточку. После перерыва сборной Северной Македонии удалось реализовать два момента, команда забила мяч в ворота соперника на 70-й и 78-й минуте.
Лига наций
Группа С4
Северная Македония 2:0 Армения
Голы: Барди 70', Миовски 78'
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ
- КДК УАФ вынес решение по скандальному матчу Карпаты - Кривбасс
- "Душа компании". Сидорчук рассказал, кого не хватает сборной Украины
- Украина – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Наций
- Красотка дня. Сексуальная жена защитника сборной Албании, которая будет его мотивировать в матче против Украины
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн