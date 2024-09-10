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Лига наций: Сборная Армении Петракова проиграла Северной Македонии

Лига наций УЕФА
Обновлено

0:2

Лига наций: Сборная Армении Петракова проиграла Северной Македонии

Фото: ffm.mk

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 сентября, сборная Армении, которую возглавляет украинский тренер Александр Петраков, сыграла против Северной Македонии во втором туре Лиги наций.

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В первом тайме команды сыграли вничью - 0:0. На дополнительных минутах македонец Зайков получил красную карточку. После перерыва сборной Северной Македонии удалось реализовать два момента, команда забила мяч в ворота соперника на 70-й и 78-й минуте.

Лига наций
Группа С4
Северная Македония 2:0 Армения
Голы: Барди 70', Миовски 78'

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Армения Северная Македония
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