ЛН. Англия – Финляндия 2:0. Стабильность – признак мастерства

Лига наций

Дивизион B, группа 2

"Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)

Прошлый матч подопечные Ли Карсли выиграли 2:0. Сегодня они решили продолжить эту тенденцию и с таким же счетом победили соперника. Соперника, не выдержавшего мощного давления хозяев “Уэмбли”. Все-таки сказался разрыв в индивидуальном уровне футболистов.

До перерыва Кейн классно бил из пределов штрафной – здесь парировал Градецки. В конце тайма стрелял и Трент, но не попал в створ. Англичане даже гол забили в средние первой половины встречи. После подачи Сака головой точно пробил Кейн. Но сразу же боковой арбитр известил об офсайде.

Два удара финнов за первые 45 минут так и остались единственными в матче. А дальше Кейн начал находить все больше пространства у чужих ворот. Сначала не реализовал еще один момент – снова потянул голкипер. А потом оформил сразу дубль.

На 57-й минуте Кейну дали пробить с метров 15: мощным ударом от перекладины он прошил голкипера. Спустя почти 20 минут капитан "трех львов" забил второй гол. На этот раз в касание пробил после прострела Александера-Арнольда.

What a night for Harry Kane ????#NationsLeague pic.twitter.com/3ZEzqGzjS7 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 10, 2024

Это был юбилейный 100 матч Кейна за сборную Англии. 68 голов и 19 ассистов – очень достойный показатель.

Градецки спас финнов от второго разгрома подряд, потому что еще до второго гола у хозяев были моменты. После дубля Кейна игра уже плавно перешла к финальному свистку.

Хоть и в Англии шесть очков из шести возможных, но она все равно идет второй. Финны замыкают турнирную таблицу.

Англия – Финляндия 2:0

Голы: Кейн 57, 76

Англия: Пикфорд – Льюис, Конса (Колвилл), Стоунс (Гейи 79), Александер-Арнольд – Райс, Э. Гомес – Грилиш, Гордон (Эзе 66), Сака (Мадуэке 66) – Кейн (Боуэн 79)

Финляндия: Градецки – Столь, Хосконен, Иванов, Уронен (Нисканен 46) – Пелтола, Камара, Кескинен (Антман 74) – Шуллер (Валта 84), Пукки (Каллман 46), Йенсен (Лод 62)

Предупреждение: Шуллер 66

Лига наций

Дивизион B, группа 2

"Авива Стедиум" (Дублин)

А лидером в группе 2 является Греция. Подопечные Йовановича одержали вторую сухую победу подряд. На этот раз – над Ирландией.

В первом тайме команды медленно и скучно расшатывались. А сразу после перерыва Йоаннидис, оформивший дубль в предыдущем поединке, забил и в этом матче. На этот раз – прекрасным обводным ударом из-за пределов штрафной в левую девятку. На исходе встречи точку поставил Цолис.

Именно Греция продолжает лидировать в квартете благодаря разнице забитых-пропущенных. Она один гол лучше, чем в Англии. 10 октября они встретятся на "Уэмбли" и решат, кто же все-таки "номер один" в группе.

Ирландия – Греция 0:2

Голы: Йоаннидис 50, Цолис 87