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ЛН. Англия – Финляндия 2:0. Стабильность – признак мастерства
Сборная "трех львов" побеждает благодаря дублю Кейна, но пока находится на втором месте
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига наций
Дивизион B, группа 2
"Уэмбли" (Лондон)
Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)
Прошлый матч подопечные Ли Карсли выиграли 2:0. Сегодня они решили продолжить эту тенденцию и с таким же счетом победили соперника. Соперника, не выдержавшего мощного давления хозяев “Уэмбли”. Все-таки сказался разрыв в индивидуальном уровне футболистов.
До перерыва Кейн классно бил из пределов штрафной – здесь парировал Градецки. В конце тайма стрелял и Трент, но не попал в створ. Англичане даже гол забили в средние первой половины встречи. После подачи Сака головой точно пробил Кейн. Но сразу же боковой арбитр известил об офсайде.
Два удара финнов за первые 45 минут так и остались единственными в матче. А дальше Кейн начал находить все больше пространства у чужих ворот. Сначала не реализовал еще один момент – снова потянул голкипер. А потом оформил сразу дубль.
На 57-й минуте Кейну дали пробить с метров 15: мощным ударом от перекладины он прошил голкипера. Спустя почти 20 минут капитан "трех львов" забил второй гол. На этот раз в касание пробил после прострела Александера-Арнольда.
What a night for Harry Kane ????#NationsLeague pic.twitter.com/3ZEzqGzjS7— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) September 10, 2024
Это был юбилейный 100 матч Кейна за сборную Англии. 68 голов и 19 ассистов – очень достойный показатель.
Градецки спас финнов от второго разгрома подряд, потому что еще до второго гола у хозяев были моменты. После дубля Кейна игра уже плавно перешла к финальному свистку.
Хоть и в Англии шесть очков из шести возможных, но она все равно идет второй. Финны замыкают турнирную таблицу.
Англия – Финляндия 2:0
Голы: Кейн 57, 76
Англия: Пикфорд – Льюис, Конса (Колвилл), Стоунс (Гейи 79), Александер-Арнольд – Райс, Э. Гомес – Грилиш, Гордон (Эзе 66), Сака (Мадуэке 66) – Кейн (Боуэн 79)
Финляндия: Градецки – Столь, Хосконен, Иванов, Уронен (Нисканен 46) – Пелтола, Камара, Кескинен (Антман 74) – Шуллер (Валта 84), Пукки (Каллман 46), Йенсен (Лод 62)
Предупреждение: Шуллер 66
Лига наций
Дивизион B, группа 2
"Авива Стедиум" (Дублин)
А лидером в группе 2 является Греция. Подопечные Йовановича одержали вторую сухую победу подряд. На этот раз – над Ирландией.
В первом тайме команды медленно и скучно расшатывались. А сразу после перерыва Йоаннидис, оформивший дубль в предыдущем поединке, забил и в этом матче. На этот раз – прекрасным обводным ударом из-за пределов штрафной в левую девятку. На исходе встречи точку поставил Цолис.
Именно Греция продолжает лидировать в квартете благодаря разнице забитых-пропущенных. Она один гол лучше, чем в Англии. 10 октября они встретятся на "Уэмбли" и решат, кто же все-таки "номер один" в группе.
Ирландия – Греция 0:2
Голы: Йоаннидис 50, Цолис 87
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