Яркая и атипично содержательная для сборных игра в исполнении Нидерландов и Германии порадовал глаз и сердце, но только не разум. Цена этому празднеству футбола, с лигами наций, реформами ЛЧ и клубного ЧМ – безумные нагрузки, от которых Натан Аке сегодня на ровном месте рухнул на газон с тяжелой травмой колена. А на замену вместо него вышел такой же переломанный в недавнем прошлом Тимбер. Не забудем при этом Фюллькруга, который вылетел еще на стадии подготовки к игре с ахиллом.

Второй мотив, частично вызванный профдефорацией автора, – неудержимое желание ехидничать над трансферной политикой "Баварией". Списанный лично Нагельсманном Гравенберх, переживающий расцвет в "Ливерпуля", начал с разрезавшего оборону ассиста на Рейндерса, а через 20 минут вырезал обостряющую передачу на Симонса уровня праймового Сеска. Про Френки наконец можно хоть на время забыть.

Столь желанный "Баварией" этим летом Джонатан Та при этом в первом тайме переживал едва ли не наибольшее унижение в собственной карьере. А в его карьере провалов хватало. Бробби 5 раз за тайм так ставил Та спину, что у него было ноль шансов достать мяч. А затем либо элементарно убегал, либо раздавал партнерам. Учитывая, что нидерландцы часто выходили из обороны резкими вертикалями от Вербрюггена и ван Дейка, то и хохота от игры Та, так и быстрых атак Нидерландов хватало. С Бробби же началась первая голевая атака. Он же посадил Та на карточку, он же остро отдавал Гакпо под удар.

Вообще мотив большей части игры – это прессинг Германии. И как Нидерланды его взламывали. Сначала элементарно через Бробби. Когда ларёк прикрыли, стали больше рисковать на своей половине и те же раз 5 грубо обрезались. И после травмы Аке голландцы конкретно поплыли и умудрились проиграть полностью выигранный по сути тайм. Неожиданный герой – Дениз Ундав, из-за травмы Фюллькруга добавивший мобильности прессингу Бундестим.

После передачи Де Лигта бывшему партнеру по "Баварии" Мусиале немцы за 4 секунды сделали гол. Ундав альтруистино отдал Виртцу в более выгодную позицию, за что судьба его вознаградила прискочившим назад мячом. Который Дениз отправил в сетку. А в последние секунды половины новоявленный капитан Бундестим Киммих забил очередной свой гол после фирменного рывка вторым темпом. Прошла широкая атака с прострелом Раума и скидкой-ударом от Ундава, который испортил любимую результативную комбинацию Гасперини.

В дебюте второй половины косплей на Киммиха исполнил Дюмфрис. Опять быстрая атака, комедийная игра ЦЗ против Бробби, который к предассисту добавил ассист на латераля "Интера". Этой голевой перестрелке не хватило только сильной концовки. Усталость в последние полчаса не замаскировали даже массовые замены с обеих сторон. Игра распалась, темп сбился. Немцы уже менее интенсивно давили без мяча. А Куман подписал соглашение на ничью заменой Хави на нового одноклубника по РБ Гертрюйду.

Параллельное зрелище в исполнении андердогов группы на три головы уступало что по исполнению, что по моментам. Пропустив по 5 результативных ударов на прошлой неделе, венгры и боснийцы сошлись на сухой ничье. Но это больше на бумаге. На деле Венгрия в три раза перестреляла оппонента по ударам (21:7), целых 10 ударов умудрилась нанести со стандартов. Даже в контратаках подопечные Марко Росси были острее Джеко и компания. Беда лишь в том, что дебютанта Бундеслиги Николу Василя из "Санкт-Паули" никому пробить так и не удалось. Так что у нас полный баланс как среди фаворитов, так и андердогов квартета.

Лига наций. Группа А3. 2-й тур

Амстердам, Йохан Кройф Арена

Нидерланды – Германия 2:2

Голы: Рейндерс 2, Дюмфрис 50 – Ундав 38, Киммих 45+2

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, Аке (Тимбер, 45), ван Дейк, де Лигт (ван Хекке, 46), Гравенберх, Схаутен (Тимбер, 46), Гакпо, Рейндерс, Симонс (Гертрюйда, 74), Бробби (Вегорст, 82)

Германия: тер Стеген, Раум, Шлоттербек, Та (Антон, 46), Киммих, Гросс (Павлович, 63), Андрих (Джан, 64), Хавертц, Виртц, Мусиала (Фюрих, 89), Ундав (Байер, 63)

Будапешт, Пушкаш Арена

Венгрия – Босния и Герцеговина 0:0

Венгрия: Дибус, Дардаи, Орбан, Ботка (Балог, 83), Собослаи, Шаллаи, Надь (Керкез, 83), Болла (Чобот, 75), Шефер, Никичер, Варга (Адам, 82)

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Газибегович, Баришич, Катич, Бичакчич, Бурнич (Тахирович, 46), Башич (Хусейнбашич, 61), Шарич (Гигович, 61), Джеко, Демирович (Байрактаревич, 77)

Турнирная таблица