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Ребров – о поражении чехам: Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний

Лига наций УЕФА
Обновлено

Комментарий наставника

Ребров – о поражении чехам: Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний

УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение "сине-желтых" команде Чехии в матче 2-го тура Лиги наций. Отметим, что коуч выступил в эфире MEGOGO – трансляция в этот момент прерывалась из-за технических неисправностей, Реброва было слышно отрывками.

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"А что происходит со сборной? Нет, меня не все устраивает, но сегодня у меня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам".

"Не знаю, где были вы (обращаясь к журналисту). Мы играли, мы готовились, готовились очень хорошо, показали больше желания, в отличие от матча с Албанией".

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Сергей Ребров Украина Чехия Лига Наций
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1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Djon (Україна)
11.09.2024 в 00:56
"немає жодних зауважень"... здається тільки у Реброва. А вот у всіх інших зауваження є.
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Комментарии 16
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Djon (Україна)
11.09.2024 в 00:56
"немає жодних зауважень"... здається тільки у Реброва. А вот у всіх інших зауваження є.
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:43
Просинаються після попойки в будці собака й свиня. Свиня хапається за голову й каже: який же сором, діти гавкати будуть. Собака каже, який сором - діти хрюкати будуть! А тут діти, такі, родилися і : "Здравсвуйтє радітєлі !"....
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:28
Організація ЖУКи (Ждуни, Ухилянти, Колаборанти) - oleg.m.3972 (Харьков), walkacom ( раменское), Ariakiev01 (Київ), Gican85 (Киев),download1 (huyersk), oda1979 (Запорожье), alex.belogubko (одесса), Hate_Hate (воронеж), Вarcelinius(Zhmerinka), Море23(Одесса), same tak(Україна), Nevermore (Донецк), dynamo kiev #1 (Charlotte ), Американец 2000 (Харьков), Darian Clark (Montreal - Quebec), жужа_the_best (бєлгород), MAGA KING, Петруха -- поважають бункерного фюрера-педофіла та пропагандують "руський мір"...
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1
4
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:29
ОЦЯ МРАЗОТА КРИТИКУЄ НАШУ ЗБІРНУ !!!
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1
3
Море23 (Одесса)
11.09.2024 в 00:35
Ну наконец-то ты тут а то думал в психушки интернет не дали )))
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2
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:43
Просинаються після попойки в будці собака й свиня. Свиня хапається за голову й каже: який же сором, діти гавкати будуть. Собака каже, який сором - діти хрюкати будуть! А тут діти, такі, родилися і : "Здравсвуйтє радітєлі !"....
 
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Серпень (Voznesensk)
11.09.2024 в 00:26
Його "все влаштовує" - живе в Дубаях, зарплата гарна, платять незалежно від результату роботи. Ілеально.
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3
1
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:26
Зборище під.....сів диванних дрочунів, які в житті не побудували навіть собачої будки, захлинаються власним лайном, критикуючи кращих (на сьогодні) футболістів країни... Замісь того, щоб підтримати, як інші вболівальники програвших країн, це пробухане бидло вилило цистерни лайна... Ну зрозуміло, що гниди катсапські цим займаються цим постійно за 30 серебреників, а що ж ви, недороблені "українці" не стаєте на захист наших... Ганьба вам недолугі...
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0
5
Будєм разбіратся (Київ)
11.09.2024 в 00:24
Збірна (програє черговий матч). Ребров: Сьогодні у мене немає зауважень.
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4
1
Матч Футболович
11.09.2024 в 00:17
Що Сірожа ще на вихід не готовий зібратися?)) скільки треба програти щоб вигнали?) Чи Шева прикриє при любих результатах...
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5
1
alex.belogubko (одесса)
11.09.2024 в 00:16
что с головой --не может определиться составом --иди в отставку не позорь Шеву и Украину --сборная это не твоё долго думаешь
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4
1
download1 (huyersk)
11.09.2024 в 00:13
свиняча морда, кровопийця , йди нхй, гнида
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1
2
Morphyk7 (Черновцы)
11.09.2024 в 00:10
Він ще казав, що настрій на цю гру був більше чим з албанією
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1
1
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Виктор 2209 (Мехико)
11.09.2024 в 00:08
Пора уже переходить с таким коучем в дивизион С,там соперники "не очень сильные"
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3
1
dalexx (Украина)
11.09.2024 в 00:07
Ребров напевне хворий на голову. Таке сказати після чергової поразки
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5
1
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жажа_the_best (Харьков)
11.09.2024 в 00:07
Ыыыыы... Сирожа убирайся к чёртовой матери из сборной конченная мразь!
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3
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