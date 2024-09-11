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Ребров – о поражении чехам: Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний
Комментарий наставника
УАФ
Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение "сине-желтых" команде Чехии в матче 2-го тура Лиги наций. Отметим, что коуч выступил в эфире MEGOGO – трансляция в этот момент прерывалась из-за технических неисправностей, Реброва было слышно отрывками.
"А что происходит со сборной? Нет, меня не все устраивает, но сегодня у меня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам".
"Не знаю, где были вы (обращаясь к журналисту). Мы играли, мы готовились, готовились очень хорошо, показали больше желания, в отличие от матча с Албанией".
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