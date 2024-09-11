"Подождите немного". Ребров ответил, уйдет ли он в отставку после матча с Чехией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение "сине-желтых" команде Чехии в поединке 2-го тура Лиги наций (3:2) в рамках послематчевой пресс-конференции.

- Как вы оцениваете сегодняшнюю игру? Это просто несчастный случай, что не удалось достичь лучшего результата?

- Мы все расстроены результатом. К сожалению, мы проиграли очень важный матч для нас. Благодарен игрокам. Они пытались спасти эту встречу. Мне уже задали вопрос: "Почему мы начали играть со второго тайма?" Чехия до перерыва была очень агрессивной, было тяжело создавать. В этом матче все решили ошибки в обороне. Даже когда мы забиваем дважды. Второй тайм был очень интенсивным и интересным. Мы могли забивать больше. Как и матч с Албанией, мы проиграли из-за своих ошибок.

- Не уходите ли вы в отставку?

- Нет, не ухожу, пока не ухожу (смеется). Подождите немного.