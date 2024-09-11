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"Подождите немного". Ребров ответил, уйдет ли он в отставку после матча с Чехией

Лига наций УЕФА

Просто и коротко

"Подождите немного". Ребров ответил, уйдет ли он в отставку после матча с Чехией

УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение "сине-желтых" команде Чехии в поединке 2-го тура Лиги наций (3:2) в рамках послематчевой пресс-конференции.

- Как вы оцениваете сегодняшнюю игру? Это просто несчастный случай, что не удалось достичь лучшего результата?

- Мы все расстроены результатом. К сожалению, мы проиграли очень важный матч для нас. Благодарен игрокам. Они пытались спасти эту встречу. Мне уже задали вопрос: "Почему мы начали играть со второго тайма?" Чехия до перерыва была очень агрессивной, было тяжело создавать. В этом матче все решили ошибки в обороне. Даже когда мы забиваем дважды. Второй тайм был очень интенсивным и интересным. Мы могли забивать больше. Как и матч с Албанией, мы проиграли из-за своих ошибок.

- Не уходите ли вы в отставку?

- Нет, не ухожу, пока не ухожу (смеется). Подождите немного.

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Сергей Ребров Украина Чехия
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:48
ка.цапи - кончені тварюки... щоб ви виздихали зайвохромосомні...
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Комментарии 6
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Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:48
ка.цапи - кончені тварюки... щоб ви виздихали зайвохромосомні...
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0
1
Море23 (Одесса)
11.09.2024 в 00:35
Чехия была агрессивной а вы?
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
11.09.2024 в 00:46
Просинаються після попойки в будці собака й свиня. Свиня хапається за голову й каже: який же сором, діти гавкати будуть. Собака каже, який сором - діти хрюкати будуть! А тут діти, такі, родилися і : "Здравсвуйтє радітєлі !"....
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0
1
Romerik (YNWA)
11.09.2024 в 00:34
Сірожа, 2 роки чекати - це не "трішки". Вчи величини часу
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1
1
Море23 (Одесса)
11.09.2024 в 00:34
Скоро пойдут победы .....в группе с
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1
1
download1 (huyersk)
11.09.2024 в 00:27
Слимак, ганчірка, слів нема, яка ганьба..
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