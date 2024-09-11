Ребров: Анализ игр на ЕВРО? У нас была пресс-конференция по итогам турнира, я там все сказал

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение "сине-желтых" команде Чехии в поединке 2-го тура Лиги наций (3:2) в рамках послематчевой пресс-конференции.

- Вы говорили об ошибках. Как мы можем с ними бороться? Это зависит от игроков в защите? Надо вызывать новых? Как решать это?

- Будем работать, будем смотреть. Уверен, что будут новые кандидаты. Это и командные, и индивидуальные ошибки. Одни говорят, нам сегодня не повезло, а другие - подавайте в отставку. Я считаю, что есть очень много работы. Да, 0 очков, но какая цель наша? Попасть на Мундиаль. Мы можем попасть через квалификацию, а можем через Лигу наций. Я работаю почти год, за этот год я с игроками встречался, если не брать ЕВРО, максимум в течение 3 недель. Это очень тяжело.

- В августе вы говорили, что будете делать анализ игр сборной на ЕВРО. Закончили ли вы уже делать этот анализ? Если да, то какие выводы?

- У нас была пресс-конференция по итогам ЕВРО, 2 часа. Я там все сказал.

- Вы говорили, что чехи играли агрессивнее нас. А почему мы так не играли, как они? И вчера мы слышали от Ярмоленко, что несколько игроков нервничали перед поединком. Как это можно изменить в коллективе?

- Я не говорил, что мы не играли агрессивно. Чехия играли дома, очень агрессивно. И мы старались отбирать мяч, после пропущенного гола мы хорошо прессинговали, сравняли счет благодаря отбору мяча и давлению. Я не могу сказать, что мы не были агрессивны. Если посчитать, сколько мы создали моментов - хватило на несколько поединков.

- Удивило ли вас, что украинская сборная имела такую большую поддержку на трибунах?

- Я видел перед игрой, сколько было украинских флагов. Очень приятно. Всегда благодарны не только украинцам, но и чехам, которые поддерживали сборную в игре против Албании, и когда мы в прошлый раз были здесь. Благодарны всем тем, кто поддерживает нас, поддерживает Украину.