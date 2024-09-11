  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Нагельсман: Важен каждый поединок перед чемпионатом мира
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсман: Важен каждый поединок перед чемпионатом мира

Лига наций УЕФА

Специалист пообщался со СМИ после игры

Нагельсман: Важен каждый поединок перед чемпионатом мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал ничью в матче Лиги Наций с Нидерландами (2:2).

"Это была интересная, захватывающая, открытая игра от обеих команд. Мы хорошо отреагировали после первого пропущенного гола и заслужили лидерство к перерыву. К сожалению, мы пропустили второй мяч в начале второго тайма, слишком агрессивно защищались в штрафной, что было не нужно.

Мы понимаем, что важен каждый поединок перед чемпионатом мира, будь то Лига Наций или отборочные матчи. Команда верит в себя, болельщики видят, что игроки отдают все силы.

Замена Та? Он совершил 4-5 фолов в первом тайме. Я боялся, что он получит вторую желтую карточку. Мы не хотели рисковать", - приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

По теме
yellow-arrow
Автор дубля в ворота сборной Украины: Матч сложился для меня хорошо
yellow-arrow
Степаненко: Шансы еще есть, нужно только выигрывать
yellow-arrow
Ванат: Мне кажется, что не могут на таком уровне быть такие пенальти
Германия Нидерланды Лига Наций Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости