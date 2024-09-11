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Нагельсман: Важен каждый поединок перед чемпионатом мира
Специалист пообщался со СМИ после игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал ничью в матче Лиги Наций с Нидерландами (2:2).
"Это была интересная, захватывающая, открытая игра от обеих команд. Мы хорошо отреагировали после первого пропущенного гола и заслужили лидерство к перерыву. К сожалению, мы пропустили второй мяч в начале второго тайма, слишком агрессивно защищались в штрафной, что было не нужно.
Мы понимаем, что важен каждый поединок перед чемпионатом мира, будь то Лига Наций или отборочные матчи. Команда верит в себя, болельщики видят, что игроки отдают все силы.
Замена Та? Он совершил 4-5 фолов в первом тайме. Я боялся, что он получит вторую желтую карточку. Мы не хотели рисковать", - приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.
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