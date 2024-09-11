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Ли Карсли о своем пребывании во главе сборной Англии: Все еще не чувствую себя уютно на этом посту
По крайней мере дает результат, а это уже хорошо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Англии дома сумела обыграть Финляндию благодаря дублю Гарри Кейна (2:0). "Три льва" одержали две подряд победы на фоне отсутствия Джуда Беллингема, Коула Палмера и Фила Фодена, которые были недоступны из-за травм и болезней. На послематчевой пресс-конференции исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли был предельно честным относительно того, как он чувствует себя в новой роли.
"Я, безусловно, все еще не чувствую себя уютно на этом посту. Я вышел из зоны комфорта. Это было приятно, но мы должны были убедиться, что каждый день мы придерживаемся высоких стандартов. Нам повезло, что мы получили два хороших результата, поэтому нам нужно развивать их. Как вы можете себе представить, это испытание не только для меня, но и для остальных сотрудников. Мы можем воплощать идеи в жизнь, и игроки очень хорошо отреагировали на то, что мы просили", - цитирует Ли Карсли BBC.
Добавим, что следующий матч Англия проведет 10 октября дома против сборной Греции.
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