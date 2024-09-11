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Куман - о ранней замене де Лигта: У него сейчас период, когда все его ошибки наказываются
Спад в игре новичка "МЮ"
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Нидерландов Куман объяснил замену защитника "оранжевых" Маттейса де Лигта после первого тайма в матче с Германией в Лиге наций (2:2).
"Конечно, я бы предпочел оставить Маттейса на поле. Просто похоже, что сейчас у него период, когда все его ошибки наказываются. Я дал ему сегодня новый шанс, но в итоге решил защитить его, заменив", - сказал Куман.
Напомним, де Лигт отметился крайне неэффективными действиями в моменте с двумя пропущенными голами в ворота своей национальной команды.
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