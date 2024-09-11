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Силвиньо о поражении от Грузии: Думаю, что ничья была бы правильным результатом

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Албанцам придется принять это поражение

Силвиньо о поражении от Грузии: Думаю, что ничья была бы правильным результатом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера в Тиране встречались соперники сборной Украины в Лиге наций в группе В1, а именно Албания и Грузия. Судьбу поединка решил один забитый мяч, который реализовал во втором тайме полузащитник гостей Гиорги Кочорашвили. На послематчевой пресс-конференции тренер албанцев Силвиньо отметил, что его команда заслуживала очко в этой встрече.

"Другой матч с точки зрения тактики. Я делаю комплименты тренеру и команде соперника. Думаю, что ничья была бы правильным результатом. Каждый раз, когда мы владели мячом, мы проникали внутрь линий. Но разница появилась после того, как они забили гол. Я думаю, что мы играли одинаково. Мы проиграли в один мяч. Я поздравляю игроков, которые провели хороший матч. Игроки делали все возможное, но так сложилась игра. Лучшим результатом была бы ничья", - заявил Силвиньо.

Добавим, что следующий матч Албания проведет 11 октября на выезде против сборной Чехии.

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Албания Грузия Лига Наций Силвиньо
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Источник:
Koha.net
Опубликовал: Александр Гресь
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