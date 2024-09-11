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Кейн - после дубля в ворота Финляндии: Когда в тебе сомневаются - жаждешь доказать людям, что они неправы
Дела сильнее слов
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Англии и "Баварии" Гарри Кейн дал комментарий после победного матча с Финляндией (2:0) в Лиге наций, в котором он отметился двумя голами.
Поединок с финнами стал для Кейна 100-м в футболке национальной команды Англии.
"Для меня это был большой вечер, я очень горжусь этим. Я хочу забивать голы и помогать команде. Всякий раз, когда в тебе сомневаются, ты еще больше жаждешь доказать людям, что они неправы. Всегда стремлюсь забивать голы и с нетерпением жду будущего.
Не думаю, что я даже думал о 100 матчах за сборную, когда находился в арендах в "Миллуолле", "Норвиче" и "Лестере".В то время речь шла о возвращении в "Тоттенхэм". Но я сильно верил в себя и многому научился за годы работы с Маурисио Почеттино.
Игра немного развивается, и для меня здорово продолжать учиться. Я бы наверняка гордился, если бы знал, что достигну отметки в 100 игр", - сказал Гарри в интервью ITV Sport.
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