Кейн - после дубля в ворота Финляндии: Когда в тебе сомневаются - жаждешь доказать людям, что они неправы

Нападающий сборной Англии и "Баварии" Гарри Кейн дал комментарий после победного матча с Финляндией (2:0) в Лиге наций, в котором он отметился двумя голами.

Поединок с финнами стал для Кейна 100-м в футболке национальной команды Англии.