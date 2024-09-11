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Вилли Саньоль о победе над албанцами: Этот поединок был намного сложнее по сравнению с матчем против Чехии

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После перерыва грузины заиграли иначе

Вилли Саньоль о победе над албанцами: Этот поединок был намного сложнее по сравнению с матчем против Чехии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Грузии вчера единолично возглавила группу В1, минимально переиграв на выезде Албанию (0:1). На послематчевой пресс-конференции главный тренер "крестоносцев" Вилли Саньоль подчеркнул, что благодаря агрессивной игре во второй половине встречи его подопечным удалось получить такой важный результат.

"Думаю, решающим во встрече стал разговор с игроками во время перерыва. В первом тайме мало что шло хорошо, но мы хорошо поговорили с игроками. Мы старались исправить свои ошибки и во втором тайме играли более агрессивно. Мы заслужили эту победу. После полученного удара в первом тайме Хвича Кварацхелия провел весь матч с сильной болью. Он хотел остаться на поле как можно дольше. Он очень хороший игрок и замечательный командный игрок. Это свидетельствует об атмосфере в команде. Каждый игрок является важным в этой сборной. Мое единственное желание, чтобы в октябре у нас было такое же отношение и атмосфера в команде. Только так мы сможем продолжить успешную игру. Грузинские футболисты многому научились на чемпионате Европы и этот опыт пригодился нам. Этот поединок был намного сложнее, чем матч против Чехии. Первый тайм был неудачным, но именно такие игры учат нас, что нам нужно исправить", - заявил Вилли Саньоль.

Добавим, что следующий поединок Грузия проведет 11 октября на выезде против сборной Украины.

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Албания Грузия Вилли Саньоль Лига Наций
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Источник:
Грузинська футбольна федерація
Опубликовал: Александр Гресь
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