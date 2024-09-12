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Во время соревнований Лиги наций трех косовских игроков выгнали из тренировочного лагеря сборной

Лига наций УЕФА

После поражения от румын футболисты отдыхали в ночном клубе

Во время соревнований Лиги наций трех косовских игроков выгнали из тренировочного лагеря сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сентябрьские матчи Лиги наций завершились, однако во время международных соревнований не во всех командах царила хорошая атмосфера. По информации от Daily Mail, трех косовских игроков выгнали из тренировочного лагеря сборной. В сентябре подопечные Франко Фоды проиграли Румынии и выиграли у Кипра, однако между этими поединками дошло до скандала внутри балканской команды. Флоран Муслия, Эдон Жегрова и вратарь "Ипсвича" Ариянет Мурич развлекались в ночном клубе до двух часов ночи после проигранного поединка с румынами. В итоге Федерация футбола Косова наказали своих игроков и отчислила их из тренировочного лагеря перед матчем с Кипром.

"Совместным решением тренера Франко Фоды и ассоциации были исключены три футболиста: Ариянет Мурич, Эдон Жегрова и Флоран Муслия, поскольку они нарушили правила сборной, установленные тренером и союзом", - говорится в заявлении организации.

Кроме того, Федерация футбола Косово объявила о дальнейших последствиях для футболистов. Жегрова и Мурич не признали себя виновными в отношении выдвинутых против них обвинений. Голкипер "Ипсвича" также отметил, что они пришли в ночной клуб исключительно на ужин, а не на вечеринку.

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Косово сборная Косово
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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