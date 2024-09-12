Во время соревнований Лиги наций трех косовских игроков выгнали из тренировочного лагеря сборной

Сентябрьские матчи Лиги наций завершились, однако во время международных соревнований не во всех командах царила хорошая атмосфера. По информации от Daily Mail, трех косовских игроков выгнали из тренировочного лагеря сборной. В сентябре подопечные Франко Фоды проиграли Румынии и выиграли у Кипра, однако между этими поединками дошло до скандала внутри балканской команды. Флоран Муслия, Эдон Жегрова и вратарь "Ипсвича" Ариянет Мурич развлекались в ночном клубе до двух часов ночи после проигранного поединка с румынами. В итоге Федерация футбола Косова наказали своих игроков и отчислила их из тренировочного лагеря перед матчем с Кипром.

"Совместным решением тренера Франко Фоды и ассоциации были исключены три футболиста: Ариянет Мурич, Эдон Жегрова и Флоран Муслия, поскольку они нарушили правила сборной, установленные тренером и союзом", - говорится в заявлении организации.

Кроме того, Федерация футбола Косово объявила о дальнейших последствиях для футболистов. Жегрова и Мурич не признали себя виновными в отношении выдвинутых против них обвинений. Голкипер "Ипсвича" также отметил, что они пришли в ночной клуб исключительно на ужин, а не на вечеринку.