Мбаппе в раздевалке раскритиковал работу тренерского штаба сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен тактической подготовкой своей национальной в последних матчах. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

6 сентября Франция уступила Италии со счётом 1:3, а через три дня обыграла Бельгию - 2:0. Мбаппе ни в одной из этих игр не отличился результативным действием.

По информации источника, Килиан выглядел "ленивым и оторванным" во время международного перерыва, а также был в числе игроков, на которых обратил внимание голкипер Майк Меньян в матче после поражения от итальянцев.

Сам Мбаппе также упомянул об отсутствии тактической подготовки во время "очень специфической" речи в раздевалке.

Отмечается, что главной мишенью во время этой речи капитана Франции был тренерский штаб наставника "трёхцветных" Дидье Дешама.