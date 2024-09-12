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Мбаппе в раздевалке раскритиковал работу тренерского штаба сборной Франции

Лига наций УЕФА

Не всё гладко в стане "трёхцветных"

Мбаппе в раздевалке раскритиковал работу тренерского штаба сборной Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен тактической подготовкой своей национальной в последних матчах. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Équipe.

6 сентября Франция уступила Италии со счётом 1:3, а через три дня обыграла Бельгию - 2:0. Мбаппе ни в одной из этих игр не отличился результативным действием.

По информации источника, Килиан выглядел "ленивым и оторванным" во время международного перерыва, а также был в числе игроков, на которых обратил внимание голкипер Майк Меньян в матче после поражения от итальянцев.

Сам Мбаппе также упомянул об отсутствии тактической подготовки во время "очень специфической" речи в раздевалке.

Отмечается, что главной мишенью во время этой речи капитана Франции был тренерский штаб наставника "трёхцветных" Дидье Дешама.

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Источник:
GFFN
Опубликовал: Александр Бураков
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Nevermore (Донецк)
12.09.2024 в 14:03
сучара
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
12.09.2024 в 14:03
сучара
Ответить
0
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