Сборная Польши объявила заявку на октябрьские матчи Лиги Наций

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж объявил состав национальной команды на октябрьские матчи против Португалии и Хорватии. В общем наставник "бело-красных" вызвал 27 игроков.

Вратари: Марцин Булка, Лукаш Скорупский, Бартломей Дронговский, Бартош Мрозек.

Защитники: Ян Беднарек, Якуб Кивер, Павел Давидович, Себастьян Валукевич, Тимотеуш Пухач, Бартош Берешинский, Камиль Пьянтковский, Матеуш Скшипчак.

Полузащитники: Петр Зелинский, Пшемыслав Франковский, Себастьян Шиманский, Якуб Модер, Никола Залевский, Якуб Пйотровский, Кацпер Урбаньский, Бартош Капустка, Якуб Каминский, Майкл Амеяв, Макси Оеделе.

Нападающие: Роберт Левандовский, Кшиштоф Пйонтек, Кароль Свидерский, Кацпер Козловский.

Напомним, что сборная Польши дома проведет два поединка подряд: с Португалией встретятся 12 октября, а с Хорватией сыграют 15 октября.