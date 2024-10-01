Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Польши объявила заявку на октябрьские матчи Лиги Наций
Нашлось место нескольким новичкам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж объявил состав национальной команды на октябрьские матчи против Португалии и Хорватии. В общем наставник "бело-красных" вызвал 27 игроков.
Вратари: Марцин Булка, Лукаш Скорупский, Бартломей Дронговский, Бартош Мрозек.
Защитники: Ян Беднарек, Якуб Кивер, Павел Давидович, Себастьян Валукевич, Тимотеуш Пухач, Бартош Берешинский, Камиль Пьянтковский, Матеуш Скшипчак.
Полузащитники: Петр Зелинский, Пшемыслав Франковский, Себастьян Шиманский, Якуб Модер, Никола Залевский, Якуб Пйотровский, Кацпер Урбаньский, Бартош Капустка, Якуб Каминский, Майкл Амеяв, Макси Оеделе.
Нападающие: Роберт Левандовский, Кшиштоф Пйонтек, Кароль Свидерский, Кацпер Козловский.
Напомним, что сборная Польши дома проведет два поединка подряд: с Португалией встретятся 12 октября, а с Хорватией сыграют 15 октября.
Популярное сейчас
- Шахтер отреагировал на обращение Полесье по поведению своего игрока
- Свитолина: Работаю с психологом, чтобы понять, почему у меня такие немного завышенные ожидания от себя
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Конопля - о недавних матчах сборной: Мы тоже обороняемся не против манекенов, каждая команда может пропустить стандарты
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО