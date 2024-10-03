Возвращение Рюдигера и Гнабри. Сборная Германии объявила заявку на матчи Лиги наций

Пресс-служба сборной Германии опубликовала заявку своей команды на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций УЕФА.

В шорт-лист главного тренера "Бундестим" Юлиана Нагельсманна вошли:

Вратари : Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Янис Бласвих

: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Янис Бласвих Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та

Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та Полузащитники : Роберт Андрих, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц

: Роберт Андрих, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц Нападающие: Серж Гнабри, Кай Хаверц, Тим Кляйндист, Дениз Ундав.

Стоит отметить возвращение в заявку Антонио Рюдигера и Сержа Гнабри, а также отсутствие в ней Марка-Андре тер Штегена, Эмре Джана, Максимиллиан Байера и Никласа Фюллькруга.

11 октября Германия сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной, а через три дня примет дома Нидерланды.