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Возвращение Рюдигера и Гнабри. Сборная Германии объявила заявку на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Есть и потери

Возвращение Рюдигера и Гнабри. Сборная Германии объявила заявку на матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба сборной Германии опубликовала заявку своей команды на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций УЕФА.

В шорт-лист главного тренера "Бундестим" Юлиана Нагельсманна вошли:

  • Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Янис Бласвих
  • Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та
  • Полузащитники: Роберт Андрих, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц
  • Нападающие: Серж Гнабри, Кай Хаверц, Тим Кляйндист, Дениз Ундав.

Стоит отметить возвращение в заявку Антонио Рюдигера и Сержа Гнабри, а также отсутствие в ней Марка-Андре тер Штегена, Эмре Джана, Максимиллиан Байера и Никласа Фюллькруга.

11 октября Германия сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной, а через три дня примет дома Нидерланды.

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Германия Лига Наций Юлиан Нагельсманн
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Источник:
DFB
Опубликовал: Александр Бураков
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