Лига наций УЕФА
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Возвращение Рюдигера и Гнабри. Сборная Германии объявила заявку на матчи Лиги наций
Есть и потери
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Германии опубликовала заявку своей команды на предстоящие поединки в рамках Лиги Наций УЕФА.
В шорт-лист главного тренера "Бундестим" Юлиана Нагельсманна вошли:
- Вратари: Оливер Бауманн, Александр Нюбель, Янис Бласвих
- Защитники: Вальдемар Антон, Бенджамин Хенрикс, Йозуа Киммих, Робин Кох, Максимиллиан Миттельштадт, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Джонатан Та
- Полузащитники: Роберт Андрих, Крис Фюрих, Паскаль Гросс, Джамал Мусиала, Александар Павлович, Ангело Штиллер, Флориан Вирц
- Нападающие: Серж Гнабри, Кай Хаверц, Тим Кляйндист, Дениз Ундав.
Стоит отметить возвращение в заявку Антонио Рюдигера и Сержа Гнабри, а также отсутствие в ней Марка-Андре тер Штегена, Эмре Джана, Максимиллиан Байера и Никласа Фюллькруга.
11 октября Германия сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной, а через три дня примет дома Нидерланды.
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Источник:DFB
Опубликовал: Александр Бураков
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