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Без Мбаппе, Менди и Рабьо. Объявлена заявка сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией

Лига наций УЕФА

Вызваны 23 игрока

Без Мбаппе, Менди и Рабьо. Объявлена заявка сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Франции опубликовала заявку на октябрьские игры в рамках Лиги наций.

10 октября "трёхцветные" сыграют на выезде с Израилем, 14 октября - отправятся в гости к Бельгии.

Вратари: Альфонс Ареоля, Майк Меньян, Брис Самба.

Защитники: Жонатан Клосс, Люка Динь, Уэсли Фофана, Тео Эрнандес, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Дайо Упамекано.

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Юссуф Фофана, Маттео Гендузи, Куадио Коне, Орельен Чуамени, Уоррен Заир-Эмери.

Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Кристофер Нкунку, Майкл Олисе, Маркус Тюрам.

Стоит отметить, что не попал в окончательный список наставника французов Дидье Дешама защитник Ферлан Менди, полузащитник Адриен Рабьо и нападающий Килиан Мбаппе, который всё ещё продолжает своё восстановление после травмы.

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Источник:
French Team
Опубликовал: Александр Бураков
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