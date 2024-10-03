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Без Мбаппе, Менди и Рабьо. Объявлена заявка сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией
Вызваны 23 игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции опубликовала заявку на октябрьские игры в рамках Лиги наций.
10 октября "трёхцветные" сыграют на выезде с Израилем, 14 октября - отправятся в гости к Бельгии.
Вратари: Альфонс Ареоля, Майк Меньян, Брис Самба.
Защитники: Жонатан Клосс, Люка Динь, Уэсли Фофана, Тео Эрнандес, Ибраима Конате, Жюль Кунде, Вильям Салиба, Дайо Упамекано.
Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Юссуф Фофана, Маттео Гендузи, Куадио Коне, Орельен Чуамени, Уоррен Заир-Эмери.
Нападающие: Брэдли Барколя, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Кристофер Нкунку, Майкл Олисе, Маркус Тюрам.
Стоит отметить, что не попал в окончательный список наставника французов Дидье Дешама защитник Ферлан Менди, полузащитник Адриен Рабьо и нападающий Килиан Мбаппе, который всё ещё продолжает своё восстановление после травмы.
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