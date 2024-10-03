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Сборная Англии объявила заявку на матчи Лиги наций с Грецией и Финляндией

Лига наций УЕФА
Обновлено

Вызваны 25 игроков

Сборная Англии объявила заявку на матчи Лиги наций с Грецией и Финляндией

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Ли Карсли, который сейчас исполняет обязанности главного тренера национальной сборной Англии, объявил состав команды на матчи Лиги наций УЕФА против Греции и Финляндии.

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Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп;

Защитники: Трент Александер-Арнольд, Леви Колвилл, Марк Гехи, Эзри Конса, Рико Льюис, Джон Стоунз, Кайл Уокер;

Полузащитники: Джуд Беллингем, Филип Фоден, Конор Галлахер, Морган Гиббс-Уайт, Эйнджел Гомес, Кобби Майну, Коул Палмер, Деклан Райс;

Нападающие: Энтони Гордон, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Доминик Соланке, Олли Уоткинс.

Напомним, что сборная Англии 10 и 13 октября сыграет против Греции и Финляндии соответственно.

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Англия Лига Наций
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