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Есть потери. Сборная Испании огласила заявку на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Вызваны 25 игроков

Есть потери. Сборная Испании огласила заявку на матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба сборной Испании опубликовала заявку на октябрьские матчи Лиги наций.

Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.
Защитники: Дани Карвахаль, Оскар Мингеса, Дани Вивиан, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Пау Торрес, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо, Педро Порро.
Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино, Фабиан Руис, Алейш Гарсия, Педри, Алекс Баэна.
Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Хоселу.

Отметим, что из-за травм не вызваны в стан "Фурии Рохи" Родри, Робен ле Норман и Дани Ольмо.

12 октября испанцы сыграют против Дании, 15 октября - с Сербией.

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Дания Испания Сербия Лига Наций
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Источник:
Spain
Опубликовал: Александр Бураков
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