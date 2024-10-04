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Есть потери. Сборная Испании огласила заявку на матчи Лиги наций
Вызваны 25 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Испании опубликовала заявку на октябрьские матчи Лиги наций.
Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.
Защитники: Дани Карвахаль, Оскар Мингеса, Дани Вивиан, Пау Кубарси, Эмерик Ляпорт, Пау Торрес, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо, Педро Порро.
Полузащитники: Мартин Субименди, Микель Мерино, Фабиан Руис, Алейш Гарсия, Педри, Алекс Баэна.
Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Хоселу.
Отметим, что из-за травм не вызваны в стан "Фурии Рохи" Родри, Робен ле Норман и Дани Ольмо.
12 октября испанцы сыграют против Дании, 15 октября - с Сербией.
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