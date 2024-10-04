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Мусиала получил травму. На сколько времени выбыл хавбек Баварии?
Вернётся уже после международной паузы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" на своём официальном сайте сообщила о травме полузащитника Джамала Мусиалы.
По результатам медицинского обследования, у 21-летнего футболиста диагностированы проблемы с бедром.
Таким образом, Мусиала не поможет "Баварии" в матче с "Айнтрахтом" в Бундеслиге, а также пропустит две игры Лиги наций в составе сборной Германии против национальных команд Боснии и Герцеговины и Нидерландов. В заявке "Бундестим" Джамала заменит Джейми Левелинг.
В нынешнем сезоне Мусиала отметился 3 голами и 2 результативными передачами в 8 матчах.
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