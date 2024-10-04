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Мусиала получил травму. На сколько времени выбыл хавбек Баварии?

Лига наций УЕФА

Вернётся уже после международной паузы

Мусиала получил травму. На сколько времени выбыл хавбек Баварии?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" на своём официальном сайте сообщила о травме полузащитника Джамала Мусиалы.

По результатам медицинского обследования, у 21-летнего футболиста диагностированы проблемы с бедром.

Таким образом, Мусиала не поможет "Баварии" в матче с "Айнтрахтом" в Бундеслиге, а также пропустит две игры Лиги наций в составе сборной Германии против национальных команд Боснии и Герцеговины и Нидерландов. В заявке "Бундестим" Джамала заменит Джейми Левелинг.

В нынешнем сезоне Мусиала отметился 3 голами и 2 результативными передачами в 8 матчах.

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Источник:
Bayern
Опубликовал: Александр Бураков
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