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Де Брюйне и Лукаку попросили тренера сборной Бельгии не вызывать их на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Тяжело будет "красным дьяволам"

Де Брюйне и Лукаку попросили тренера сборной Бельгии не вызывать их на матчи Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter De Voecht

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Лидеры сборной Бельгии Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку не будут играть в поединках с Италией (10 октября) и Францией (14 октября). Хавбек "Манчестер Сити" пропустит также и матчи Лиги наций в ноябре.

Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

По его словам, 33-летний Де Брюйне хочет сыграть на ЧМ-2026, однако сейчас попросил не вызывать его, чтобы залечить все травмы.

Что касается Лукаку, то лучший бомбардир сборной Бельгии хочет как можно быстрее адаптироваться к "Наполи", поэтому тоже считает вызовы в сборную пока для себя неуместными.

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Бельгия Ромелу Лукаку Лига Наций Кевин Де Брюйне Доменико Тедеско
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Источник:
beIN Sports
Опубликовал: Александр Бураков UA-Футбол
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