Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Брюйне и Лукаку попросили тренера сборной Бельгии не вызывать их на матчи Лиги наций
Тяжело будет "красным дьяволам"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Peter De Voecht
Лидеры сборной Бельгии Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку не будут играть в поединках с Италией (10 октября) и Францией (14 октября). Хавбек "Манчестер Сити" пропустит также и матчи Лиги наций в ноябре.
Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.
По его словам, 33-летний Де Брюйне хочет сыграть на ЧМ-2026, однако сейчас попросил не вызывать его, чтобы залечить все травмы.
Что касается Лукаку, то лучший бомбардир сборной Бельгии хочет как можно быстрее адаптироваться к "Наполи", поэтому тоже считает вызовы в сборную пока для себя неуместными.
Популярное сейчас
- Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.10.2024
- Ковальчук: Дошло до того, что Грузия в матче с Украиной - фаворит
- "Безобидные киевляне не знали, что делать с мячом". Хоффенхайм — Динамо. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Без Ярмоленко и Бондаренко, но с Гуцуляком и Крыськивым. Ребров объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи ЛН
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО