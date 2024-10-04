Де Брюйне и Лукаку попросили тренера сборной Бельгии не вызывать их на матчи Лиги наций

Лидеры сборной Бельгии Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку не будут играть в поединках с Италией (10 октября) и Францией (14 октября). Хавбек "Манчестер Сити" пропустит также и матчи Лиги наций в ноябре.

Об этом сообщил главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

По его словам, 33-летний Де Брюйне хочет сыграть на ЧМ-2026, однако сейчас попросил не вызывать его, чтобы залечить все травмы.

Что касается Лукаку, то лучший бомбардир сборной Бельгии хочет как можно быстрее адаптироваться к "Наполи", поэтому тоже считает вызовы в сборную пока для себя неуместными.