Роналду на месте: Сборная Португалии объявила заявку на матчи Лиги наций

Уже на следующей неделе состоятся очередные поединки Лиги наций. Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку игроков, которые сыграют в октябре.

Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Рикардо Вельо.

Защитники: Рубен Диаш, Антониу Силва, Ренато Вейга, Гонсалу Инасиу, Жоао Канселу, Диого Далот, Нуну Мендеш и Нельсон Семеду.

Полузащитники: Жоао Пальинья, Саму Кошта, Жоао Невеш, Отавио, Витинья, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Рубен Невеш.

Нападающие: Жоао Феликс, Франсишку Тринкау, Рафаэль Леао, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Криштиану Роналду и Диого Жота.

Добавим, что португальцы в этом месяце проведут два поединка на выезде против Польши (12 октября) и Шотландии (15 октября).