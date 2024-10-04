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Роналду на месте: Сборная Португалии объявила заявку на матчи Лиги наций
Вызвано 26 игроков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже на следующей неделе состоятся очередные поединки Лиги наций. Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку игроков, которые сыграют в октябре.
Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Рикардо Вельо.
Защитники: Рубен Диаш, Антониу Силва, Ренато Вейга, Гонсалу Инасиу, Жоао Канселу, Диого Далот, Нуну Мендеш и Нельсон Семеду.
Полузащитники: Жоао Пальинья, Саму Кошта, Жоао Невеш, Отавио, Витинья, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Рубен Невеш.
Нападающие: Жоао Феликс, Франсишку Тринкау, Рафаэль Леао, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Криштиану Роналду и Диого Жота.
Convocatória? ???????????????????? ✍️✔️ #PartilhaAPaixão | #NationsLeague pic.twitter.com/9cJ7eiHjMi— Portugal (@selecaoportugal) October 4, 2024
Добавим, что португальцы в этом месяце проведут два поединка на выезде против Польши (12 октября) и Шотландии (15 октября).
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