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Роналду на месте: Сборная Португалии объявила заявку на матчи Лиги наций

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Вызвано 26 игроков

Роналду на месте: Сборная Португалии объявила заявку на матчи Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже на следующей неделе состоятся очередные поединки Лиги наций. Пресс-служба сборной Португалии опубликовала заявку игроков, которые сыграют в октябре.

Вратари: Диогу Кошта, Руй Силва, Рикардо Вельо.

Защитники: Рубен Диаш, Антониу Силва, Ренато Вейга, Гонсалу Инасиу, Жоао Канселу, Диого Далот, Нуну Мендеш и Нельсон Семеду.

Полузащитники: Жоао Пальинья, Саму Кошта, Жоао Невеш, Отавио, Витинья, Бруно Фернандеш, Бернардо Силва и Рубен Невеш.

Нападающие: Жоао Феликс, Франсишку Тринкау, Рафаэль Леао, Франсишку Консейсау, Педру Нету, Криштиану Роналду и Диого Жота.

Добавим, что португальцы в этом месяце проведут два поединка на выезде против Польши (12 октября) и Шотландии (15 октября).

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Источник:
Португальська футбольна федерація
Опубликовал: Александр Гресь
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