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Чехия, соперник Украины, объявила свою заявку на октябрьские матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

В заявку попали 24 игрока

Чехия, соперник Украины, объявила свою заявку на октябрьские матчи Лиги наций

fotbal.cz

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Чехии опубликовала заявку на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА против Украины и Албании.

Вратари: Мартин Едличка, Антонин Кински, Матей Коварж;

Защитники: Владимир Цоуфал, Томаш Голеш, Давид Зима, Ладислав Крейчи, Матей Ринеш, Мартин Витик, Ярослав Зелени;

Полузащитники: Вацлав Черны, Лукаш Черв, Лукаш Калвах, Павел Шульц, Алекс Крал, Онджей Лингр, Лукаш Провод, Томаш Соучек;

Нападающие: Томаш Чванчара, Адам Гложек, Ян Климент, Ян Кухта, Васил Кушей, Томаш Хори.

Напомним, что сборная Чехии 11 и 14 октября сыграет против Албании и Украины соответственно.

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