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Чехия, соперник Украины, объявила свою заявку на октябрьские матчи Лиги наций
В заявку попали 24 игрока
fotbal.cz
Сборная Чехии опубликовала заявку на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА против Украины и Албании.
Вратари: Мартин Едличка, Антонин Кински, Матей Коварж;
Защитники: Владимир Цоуфал, Томаш Голеш, Давид Зима, Ладислав Крейчи, Матей Ринеш, Мартин Витик, Ярослав Зелени;
Полузащитники: Вацлав Черны, Лукаш Черв, Лукаш Калвах, Павел Шульц, Алекс Крал, Онджей Лингр, Лукаш Провод, Томаш Соучек;
Нападающие: Томаш Чванчара, Адам Гложек, Ян Климент, Ян Кухта, Васил Кушей, Томаш Хори.
Напомним, что сборная Чехии 11 и 14 октября сыграет против Албании и Украины соответственно.
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