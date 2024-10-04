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С представителем УПЛ. Сборная Грузия назвала состав на матчи с Украиной и Албанией
Шота Ноникашвили из ЛНЗ - также в заявке
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль объявил состав команды, которая сыграет в октябрьских матчах
Наставник грузинской команды Вилли Саньоль вызвал на предматчевый сбор в Польше 23-х игроков. Об этом сообщил официальный сайт Грузинской футбольной федерации.
Состав сборной Грузии
Вратари: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Омония", Кипр), Лука Гугешашвили ("Пансерраикос", Греция).
Защитники: Гурам Кашия ("Слован", Словакия), Отар Какабадзе ("Краковия", Польша), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лохошвили ("Кремонезе", Италия), Георгий Гочолейшвили ("Копенгаген", Дания), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Греция), Саба Гогличидзе ("Эмполи", Италия), Соломон Кверквелия ("Динамо" Тб).
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Полузащитники: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Сандро Алтунашвили ("Вольфсберг", Австрия), Шота Ноникашвили ("ЛНЗ", Украина), Гиорги Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Георгий Цитаишвили ("Гранада", Испания), Зурико Давиташвили ("Сент-Этьен", Франция), Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия).
Нападающие: Георгий Гулиашвили ("Сараево", Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Жорж Микаутадзе ("Лион", Франция).
Отметим, что Вилли Саньоль впервые пригласил в национальную команду форварда "Сараево" Георгия Гулиашвили.
Напомним, поединок 3-го тура Лиги наций между сборными Украины и Грузии состоится 11 октября в Познани.
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