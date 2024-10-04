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Четыре дебютанта. Сборная Италии объявила заявку на октябрьские матчи Лиги наций с Бельгией и Израилем

Лига наций УЕФА
Обновлено

В сборную вызвали 23 игрока

Четыре дебютанта. Сборная Италии объявила заявку на октябрьские матчи Лиги наций с Бельгией и Израилем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Paolo Bruno

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии, объявил состав команды на матчи Лиги наций УЕФА против Бельгии и Израиля.

Вратари: Микеле Ди Грегорио, Джанлуиджи Доннарумма, Гульельмо Викарио;

Защитники: Алессандро Бастони, Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно, Риккардо Калафиори, Андреа Камбьязо, Джованни Ди Лоренцо, Федерико Димарко, Маттео Габбия, Калеб Околи, Дестини Удоджи;

Полузащитники: Николо Фаджоли, Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини, Никколо Пизилли, Самуэле Риччи, Сандро Тонали;

Нападающие: Мойзе Кин, Даниэль Мальдини, Джакомо Распадори, Матео Ретеги.

Напомним, что Италия сыграет в Лиге наций с Бельгией и Израилем 10 и 14 октября соответственно.

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