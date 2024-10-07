Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября

Наступает международная пауза. В понедельник, вторник и среду мы отдыхаем, перезаряжаем батарейки, а уже с четверга по полной программе ныряем в Лигу наций. Два своих матча сыграет команда Сергея Реброва (второй – в понедельник, 14-го), будет хватать и ярких вывесок с участием топ-сборных. Италия – Бельгия, Испания – Дания, а также запланированы на позднее время поединки южноамериканского отбора на ЧМ-2026. Отмечайте для себя все самое интересное.

Четверг, 10 октября

Самое большое внимание, на наш скромный взгляд, в этот день привлекает к себе внимание матч между Италией и Бельгией. Естественно, интересно, как закончится выезд Франции в гости к Израилю. И справится ли Англия с Грецией. А также, сколько голов забьет Холанд Словении, и уедет ли Петраков с тремя очками с Фарерских островов.

19:00. Латвия – Северная Македония. Дивизион C, группа 4. Megogo

19:00. Молдова – Андорра. Дивизион D, группа 2. Megogo

21:45. Израиль – Франция. Дивизион А, группа 2. Megogo

21:45. Италия – Бельгия. Дивизион А, группа 2. Megogo

21:45. Англия – Греция. Дивизион B, группа 2. Megogo

21:45. Финляндия – Ирландия. Дивизион B, группа 2. Megogo

21:45. Австрия – Казахстан. Дивизион B, группа 3. Megogo

21:45. Норвегия – Словения. Дивизион B, группа 3. Megogo

21:45. Фарерские острова – Армения. Дивизион C, группа 4. Megogo

21:45. Гибралтар – Сан-Марино. Дивизион D, группа 1. Megogo

23:00. Боливия – Колумбия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Пятница, 11 октября

Украина играет с Грузией. Реабилитироваться за проваленный сентябрьский сбор "сине-желтым" нужно прямо сейчас. В этот же временной слот Германия поборется с Боснией и Герцеговиной в гостях, а Нидерланды отправятся в Венгрию. Параллельно встретятся и наши соседи по группе, Чехия и Албания, а также сыграет свой матч сборная Украины U-21. Ближе к ночи можете включить южноамериканские сборные.

19:00. Эстония – Азербайджан. Дивизион С, группа 1. Megogo

21:45. Босния и Герцеговина – Германия. Дивизион A, группа 3. Megogo

21:45. Венгрия – Нидерланды. Дивизион A, группа 3. Megogo

21:45. Чехия – Албания. Дивизион B, группа 1. Megogo

21:45. Украина – Грузия. Дивизион B, группа 1. Megogo

21:45. Исландия – Уэльс. Дивизион B, группа 4. Megogo

21:45. Турция – Черногория. Дивизион B, группа 4. Megogo

21:45. Словакия – Швеция. Дивизион С, группа 1. Megogo

21:45. Англия U-21 – Украина U-21. Отбор на ЕВРО U-21. N/A

00:00. Эквадор – Парагвай. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

00:00. Венесуэла – Аргентина. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

03:00. Чили – Бразилия. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

Суббота, 12 октября

Роналду и компания посетят Варшаву, Испания в Мурсии ожидает Данию. Непросто челлендж ожидает в домашних стенах хорватов, также наверняка боевой получится встреча сербов и швейцарцев.

16:00. Литва – Косово. Дивизион C, группа 2. Megogo

19:00. Хорватия – Шотландия. Дивизион A, группа 1. Megogo

19:00. Болгария – Люксембург. Дивизион C, группа 3. Megogo

21:45. Беларусь – Северная Ирландия. Дивизион C, группа 3. Megogo

21:45. Польша – Португалия. Дивизион A, группа 1. Megogo

21:45. Сербия – Швейцария. Дивизион A, группа 4. Megogo

21:45. Испания – Дания. Дивизион A, группа 4. Megogo

21:45. Кипр – Румыния. Дивизион C, группа 2. Megogo

04:30. Перу – Уругвай. Отбор на ЧМ-2026. Megogo

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Воскресенье, 13 октября

Концентрируемся на игровом прогрессе (?) сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта, поединке команды Петракова против Северной Македонии и голевой активности Холанда. С Австрией Эрлингу просто не будет.