Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Франции потеряла основного защитника в преддверии матчей Лиги наций
Ещё одна потеря для "трёхцветных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано пропустит октябрьские поединки сборной Франции против национальных команд Израиля (10 октября) и Бельгии (14 октября).
Упамекано получил травму во время выездного матча мюнхенского клуба с "Айнтрахтом" (3:3) в это воскресенье. Результаты МРТ выявили у 25-летнего футболиста мышечную травму в правом подколенном сухожилии.
Как сообщает Французская футбольная ассоциация, в заявке сборной Упамекано заменит Лоик Баде из "Севильи".
Популярное сейчас
- Динамо сообщило детали травм Пихаленка и Бражко
- Шовковский – о травме Пихалёнка: Обследование показало 6 см повреждения. Это такая же проблема, как у Зинченко
- Шовковский: В расположении останется 9-10 полевых игроков. Придется задействовать ребят из юношеской команды
- Четыре дебютанта. Сборная Италии объявила заявку на октябрьские матчи Лиги наций с Бельгией и Израилем
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права