Сборная Франции потеряла основного защитника в преддверии матчей Лиги наций

Центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано пропустит октябрьские поединки сборной Франции против национальных команд Израиля (10 октября) и Бельгии (14 октября).

Упамекано получил травму во время выездного матча мюнхенского клуба с "Айнтрахтом" (3:3) в это воскресенье. Результаты МРТ выявили у 25-летнего футболиста мышечную травму в правом подколенном сухожилии.

Как сообщает Французская футбольная ассоциация, в заявке сборной Упамекано заменит Лоик Баде из "Севильи".