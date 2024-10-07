  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Сборная Франции потеряла основного защитника в преддверии матчей Лиги наций
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Франции потеряла основного защитника в преддверии матчей Лиги наций

Лига наций УЕФА

Ещё одна потеря для "трёхцветных"

Сборная Франции потеряла основного защитника в преддверии матчей Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Баварии" Дайо Упамекано пропустит октябрьские поединки сборной Франции против национальных команд Израиля (10 октября) и Бельгии (14 октября).

Упамекано получил травму во время выездного матча мюнхенского клуба с "Айнтрахтом" (3:3) в это воскресенье. Результаты МРТ выявили у 25-летнего футболиста мышечную травму в правом подколенном сухожилии.

Как сообщает Французская футбольная ассоциация, в заявке сборной Упамекано заменит Лоик Баде из "Севильи".

Читайте такжеБез Мбаппе, Менди и Рабьо. Объявлена заявка сборной Франции на матчи с Израилем и Бельгией
По теме
yellow-arrow
Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
yellow-arrow
Четыре дебютанта. Сборная Италии объявила заявку на октябрьские матчи Лиги наций с Бельгией и Израилем
yellow-arrow
С представителем УПЛ. Сборная Грузия назвала состав на матчи с Украиной и Албанией
Франция Лига Наций травма Дайо Упамекано
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FFF
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости