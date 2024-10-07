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Защитник Селтика пропустит матчи сборной Шотландии в Лиге наций из-за травмы икроножной мышцы

Лига наций УЕФА

Об этом сообщает BBC

Защитник Селтика пропустит матчи сборной Шотландии в Лиге наций из-за травмы икроножной мышцы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тартанова армия" сталкивается с кадровыми проблемами перед октябрьскими матчами. Главный тренер Стив Кларк уже остался без нескольких игроков из-за травм, и есть сомнения насчет Ангуса Ганна. Вратарь "Норвич Сити" был заменен в перерыве матча против "Халл Сити" в субботу после сильного удара по ребрам. Кроме того, шотландцы не могут рассчитывать на вице-капитана Джона Макгинна, который из-за повреждения пропустит матчи сборной, но на днях присоединился к лазарету еще один представитель национальной команды.

Сообщается, что защитник "Селтика" Грег Тейлор не сможет присутствовать в лагере сборной. 26-летний левый защитник не участвовал в воскресном поединке против "Росс Каунти" после того, как получил травму икроножной мышцы во время поражения в Лиге чемпионов от дортмундской "Боруссии" посреди недели.

Напомним, что Шотландия сыграет в Загребе против "Хорватии" 12 октября, а уже через три дня примет на своем поле Португалию.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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