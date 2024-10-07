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Игрок Айнтрахта не поможет сборной Германии в ближайших играх. Замена уже найдена
Эпидемия травм продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Айнтрахта" Робин Кох не примет участия в матчах сборной Германии против национальных команд Боснии и Герцеговины (11 октября) и Нидерландов (14 октября) из-за травмы.
По информации инсайдера Керри Хау, вместо 28-летнего футболиста главный тренер "Бундестим" Юлиан Нагельсман включил в заявку нападающего "Брентфорда" Кевина Шаде.
С начала сезона Шаде отметился лишь одной результативной передачей в девяти матчах во всех турнирах.
???????? Kevin Schade called up by Julian Nagelsmann for Germany's upcoming two games following Robin Koch's injury [@kerry_hau] pic.twitter.com/tNihEq98ub— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 7, 2024
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