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Игрок Айнтрахта не поможет сборной Германии в ближайших играх. Замена уже найдена

Лига наций УЕФА

Эпидемия травм продолжается

Игрок Айнтрахта не поможет сборной Германии в ближайших играх. Замена уже найдена

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Айнтрахта" Робин Кох не примет участия в матчах сборной Германии против национальных команд Боснии и Герцеговины (11 октября) и Нидерландов (14 октября) из-за травмы.

По информации инсайдера Керри Хау, вместо 28-летнего футболиста главный тренер "Бундестим" Юлиан Нагельсман включил в заявку нападающего "Брентфорда" Кевина Шаде.

С начала сезона Шаде отметился лишь одной результативной передачей в девяти матчах во всех турнирах.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Александр Бураков
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