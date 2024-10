Игрок Айнтрахта не поможет сборной Германии в ближайших играх. Замена уже найдена

Центральный защитник "Айнтрахта" Робин Кох не примет участия в матчах сборной Германии против национальных команд Боснии и Герцеговины (11 октября) и Нидерландов (14 октября) из-за травмы.

По информации инсайдера Керри Хау, вместо 28-летнего футболиста главный тренер "Бундестим" Юлиан Нагельсман включил в заявку нападающего "Брентфорда" Кевина Шаде.

С начала сезона Шаде отметился лишь одной результативной передачей в девяти матчах во всех турнирах.

