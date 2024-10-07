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Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций
Главным на матче Фарерские острова - Армения будет Алексей Деревинский
фото - ФК Львів
Украинская бригада арбитров будет работать на матче
Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАР будут отвечать Николай Балакин и Денис Шурман.
Напомним, что матч состоится 10 октября в Торсхавне.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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