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Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций

Лига наций УЕФА
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Главным на матче Фарерские острова - Армения будет Алексей Деревинский

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций

фото - ФК Львів

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций в квартете С4 Фарерские острова - Армения.

Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАР будут отвечать Николай Балакин и Денис Шурман.

Напомним, что матч состоится 10 октября в Торсхавне.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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