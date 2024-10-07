Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги наций в квартете С4 Фарерские острова - Армения.

Главным арбитром выступит Алексей Деревинский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работу системы ВАР будут отвечать Николай Балакин и Денис Шурман.

Напомним, что матч состоится 10 октября в Торсхавне.