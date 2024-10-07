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Стало известно, сыграет ли Харри Кейн в октябрьских матчах за сборную Англии

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Стало известно, сыграет ли Харри Кейн в октябрьских матчах за сборную Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Капитан сборной Англии Гарри Кейн будет играть в октябрьских матчах Лиги наций.

После игры против франкфуртского "Айнтрахта" Кейн жаловался на дискомфорт. Однако, как показали дальнейшие обследования, у нападающего нет серьезной травмы.

Напомним, что сборная Англии в рамках Лиги наций сыграет против Греции и Финляндии 10 и 13 октября соответственно.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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