Стало известно, сыграет ли Харри Кейн в октябрьских матчах за сборную Англии

Капитан сборной Англии Гарри Кейн будет играть в октябрьских матчах Лиги наций.

После игры против франкфуртского "Айнтрахта" Кейн жаловался на дискомфорт. Однако, как показали дальнейшие обследования, у нападающего нет серьезной травмы.

Напомним, что сборная Англии в рамках Лиги наций сыграет против Греции и Финляндии 10 и 13 октября соответственно.