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Стало известно, сыграет ли Харри Кейн в октябрьских матчах за сборную Англии
Хорошие новости для английских болельщиков
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан сборной Англии Гарри Кейн будет играть в октябрьских матчах Лиги наций.
После игры против франкфуртского "Айнтрахта" Кейн жаловался на дискомфорт. Однако, как показали дальнейшие обследования, у нападающего нет серьезной травмы.
Напомним, что сборная Англии в рамках Лиги наций сыграет против Греции и Финляндии 10 и 13 октября соответственно.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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