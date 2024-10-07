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Три игрока сборной Англии не будут играть в октябрьских матчах Лиги наций из-за травмы

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Три игрока сборной Англии не будут играть в октябрьских матчах Лиги наций из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну вынужден покинуть расположение сборной Англии из-за травмы. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, также по этой же причине пропустят октябрьские матчи национальной команды Морган Гиббс-Уайт и Эзри Конса.

Напомним, что сборная Англии 10 и 13 октября сыграет против Греции и Финляндии соответственно.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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