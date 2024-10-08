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"Это тот игрок, которого нам не хватает". Спаллетти - о вызове в сборную Италии сына Мальдини
Намечается дебют
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил свое решение включить в заявку на матчи Лиги наций полузащитника "Монцы" Даниэля Мальдини - сына легендарного экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини.
"Это тот игрок, которого нам не хватает. У Даниэля красивая, фееричная игра, он умеет убегать от защитников, и тогда его становится трудно поймать. Он умеет очень хорошо играть спиной к воротам соперника. Иногда он выпадает из игры, но наблюдая за ним, я понял, что он очень вырос.
Посмотрим, как повлияет на него пребывание здесь на этой неделе. Убежден, что это может создать для него хорошие внутренние условия, которые позволят показать искусный футбол. Рад с ним разговаривать, потому что думаю, что у него есть важные качества", - цитирует Спаллетти TMW.
10 октября Италия сыграет с Бельгией, 14 числа - против Израиля.
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