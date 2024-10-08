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"Это тот игрок, которого нам не хватает". Спаллетти - о вызове в сборную Италии сына Мальдини

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Намечается дебют

"Это тот игрок, которого нам не хватает". Спаллетти - о вызове в сборную Италии сына Мальдини

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил свое решение включить в заявку на матчи Лиги наций полузащитника "Монцы" Даниэля Мальдини - сына легендарного экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини.

"Это тот игрок, которого нам не хватает. У Даниэля красивая, фееричная игра, он умеет убегать от защитников, и тогда его становится трудно поймать. Он умеет очень хорошо играть спиной к воротам соперника. Иногда он выпадает из игры, но наблюдая за ним, я понял, что он очень вырос.

Посмотрим, как повлияет на него пребывание здесь на этой неделе. Убежден, что это может создать для него хорошие внутренние условия, которые позволят показать искусный футбол. Рад с ним разговаривать, потому что думаю, что у него есть важные качества", - цитирует Спаллетти TMW.

10 октября Италия сыграет с Бельгией, 14 числа - против Израиля.

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Италия Лучано Спаллетти Лига Наций Даниэле Мальдини
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Источник:
TMW
Опубликовал: Александр Бураков
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