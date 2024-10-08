Известный вратарь отказал Юлиану Нагельсманну. Он не захотел приехать на сбор национальной команды на матчи Лиги наций

Не так давно Мануэль Нойер объявил о завершении международной карьеры. Номером один в сборной стал Марк-Андре тер Штеген, однако пару недель назад капитан "Барсы" получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона. Оливер Бауманн, Александер Нюбель и Янис Бласвих получили приглашение на октябрьские сборы накануне матчей против Боснии и Нидерландов. Отсутствие Бернда Лено стало неожиданностью. Опытный голкипер хорошо выступает за "Фулхэм" в этом сезоне, однако на сбор он не приехал. Как оказалось, на это есть и вторая причина. Юлиан Нагельсманн хотел вызвать Лено, но только как третьего вратаря. Такое положение дел не устраивало самого игрока, который предпочел остаться в клубе.

"Мне сказали, что я буду там, но не смогу играть. Поэтому я решил тренироваться в Лондоне. Юлиан знает, что я всегда рядом, когда им нужен, и что я действительно могу помочь команде. В свои 32 года я уже не новичок, я никогда не ставил себя позади Мануэля [Нойера] и Марка [тер Штегена], я всегда выполнял задачи и никогда не произносил речей. После всех моих игр в Бундеслиге, Премьер-лиге и на международном уровне, Юлиан и Андреас [тренер вратарей] знают, что они в меня верят. Для меня всегда будет большой честью играть за национальную сборную, и это остается моей целью", - заявил Бернд Лено в интервью Bild.

Добавим, что Германия в Лиге наций против Боснии и Герцеговины сыграет 11 октября (на выезде) и Нидерландов 14 октября (дома).