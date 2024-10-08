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Известный вратарь отказал Юлиану Нагельсманну. Он не захотел приехать на сбор национальной команды на матчи Лиги наций

Лига наций УЕФА

Бундестим имеет на этой позиции немало проблем

Известный вратарь отказал Юлиану Нагельсманну. Он не захотел приехать на сбор национальной команды на матчи Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Не так давно Мануэль Нойер объявил о завершении международной карьеры. Номером один в сборной стал Марк-Андре тер Штеген, однако пару недель назад капитан "Барсы" получил тяжелую травму и выбыл до конца сезона. Оливер Бауманн, Александер Нюбель и Янис Бласвих получили приглашение на октябрьские сборы накануне матчей против Боснии и Нидерландов. Отсутствие Бернда Лено стало неожиданностью. Опытный голкипер хорошо выступает за "Фулхэм" в этом сезоне, однако на сбор он не приехал. Как оказалось, на это есть и вторая причина. Юлиан Нагельсманн хотел вызвать Лено, но только как третьего вратаря. Такое положение дел не устраивало самого игрока, который предпочел остаться в клубе.

"Мне сказали, что я буду там, но не смогу играть. Поэтому я решил тренироваться в Лондоне. Юлиан знает, что я всегда рядом, когда им нужен, и что я действительно могу помочь команде. В свои 32 года я уже не новичок, я никогда не ставил себя позади Мануэля [Нойера] и Марка [тер Штегена], я всегда выполнял задачи и никогда не произносил речей. После всех моих игр в Бундеслиге, Премьер-лиге и на международном уровне, Юлиан и Андреас [тренер вратарей] знают, что они в меня верят. Для меня всегда будет большой честью играть за национальную сборную, и это остается моей целью", - заявил Бернд Лено в интервью Bild.

Добавим, что Германия в Лиге наций против Боснии и Герцеговины сыграет 11 октября (на выезде) и Нидерландов 14 октября (дома).

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Источник:
Bild
Опубликовал: Александр Гресь
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