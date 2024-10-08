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Рангник перед игрой с Казахстаном: За два дня тренировок мы должны вернуть ребят к стилю хэви-метала, рок-н-ролла, а не медленного вальса

Лига наций УЕФА

В сентябре австрийцы выглядели не слишком убедительно

Рангник перед игрой с Казахстаном: За два дня тренировок мы должны вернуть ребят к стилю хэви-метала, рок-н-ролла, а не медленного вальса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Австрии неудачно стартовала в Лиге наций: ничья со Словенией и поражение от Норвегии. Октябрьские матчи этого турнира подопечные Ральфа Рангника проведут на своем поле и уже на этой неделе встретятся с Казахстаном. Главный тренер сборной Австрии отметил, что игрокам придется вернуться к тому высокому уровню интенсивности, который они демонстрировали в прошлом.

"Мы сделаем все возможное, чтобы в первую очередь думать о том, как нам улучшить владение мячом. Даже когда мы побеждали Германию, Италию или Нидерланды, мы добивались успеха не благодаря нашим искусным ударам или футболу в стиле "Гарлем Глобтроттерс", а благодаря тому, что постоянно заставляли соперника ошибаться и создавали свои моменты в переходных передачах. Они все боялись играть против нас и иногда меняли свою собственную базовую организацию. За два дня тренировок мы должны вернуть ребят к стилю хэви-метала, рок-н-ролла, а не медленного вальса. Медленный вальс можно танцевать на пенсии, но мы не хотим быть пенсионерами - даже я, хотя я почти пенсионер", - цитирует Рангника Kicker.

Добавим, что матч Австрия - Казахстан состоится в четверг, 10 октября, в 21:45 по киевскому времени.

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Австрия Казахстан Ральф Рангник
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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