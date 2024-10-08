Тренер Боснии перед игрой с немцами: Они настолько гибкие, что против них трудно защищаться

Сборная Боснии и Герцеговины в сентябре добыли одно очко в Лиге наций (ничья с Венгрией и поражение от Нидерландов). На "драконов" на этой неделе ожидает не менее сложный тест, поскольку будут принимать у себя дома Германию. Главный тренер боснийцев Сергей Барбарез, который всю свою футбольную карьеру провел в Бундеслиге, поделился своими ожиданиями относительно предстоящей игры с игроками Нагельсманна.

"Это мой второй дом. Я провел здесь полжизни и знаю, что такое давление. Я с большим уважением отношусь к стране и ее футболу. Мне также нравится, как они работают над тем, чтобы вернуться на вершину мирового первенства. У нас есть определенные идеи и цели, мы должны идти к ним шаг за шагом. Немцы всегда играют одинаково, у них не так много изменений. Это то, что делают все великие сборные, они доминируют и не приспосабливаются к своим оппонентам. Мы наблюдали за немцами, они играют с шестью нападающими и используют почти все системы. Они настолько гибкие, что против них трудно защищаться. Я горжусь тем, что мы имеем. Нашей задачей будет хорошо представить себя и бороться. Это также будет зависеть от формы в этот день, потому что форма преобладает над качеством. Мы будем придерживаться этого", - цитирует Сергея Барбареза Kicker.

Добавим, что матч Босния и Герцеговина - Германия состоится 11 октября в 21:46 на стадионе "Билино Поле" в Зенице.