Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нкунку перед матчем с Израилем: Атмосфера в команде, как всегда, замечательная
Футболист также высказался относительно выбора капитана в сборной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе возвращаются матчи Лиги наций. Один из поединков состоится в Будапеште, где Израиль как номинальный хозяин поля будет принимать Францию. Учитывая отсутствие у "синих" капитана команды Килиана Мбаппе и завершение международной карьеры у Антуана Гризманна (он был вице-капитаном), главный тренер Дидье Дешам еще не определился с игроком, который должен перенять эту роль. Полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку отметил, что этот вопрос отнюдь не создает проблем в раздевалке сборной.
"Мы не говорили об этом (капитанстве). Атмосфера в команде, как всегда, замечательная. Мы знаем кто капитан сборной, - это Килиан. Мы будем уважать выбор тренера относительно капитанства", - цитирует Нкунку Foot Mercato.
Добавим, что матч Израиль - Франция состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- “У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
- Григорчук остался без работы, рецидив Ярмоленко, Дидык не сыграет за молодежку. Главные новости за 7 октября
- Итальянские СМИ – об игре Довбика с Монцой: Был отрезан от команды. Подачи на него были почти всегда неточные
- "Даже телефон из рук выпал", - Назаренко рассказал, как узнал о дебютном вызове в сборную Украины
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек