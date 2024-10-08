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Нкунку перед матчем с Израилем: Атмосфера в команде, как всегда, замечательная

Лига наций УЕФА

Футболист также высказался относительно выбора капитана в сборной

Нкунку перед матчем с Израилем: Атмосфера в команде, как всегда, замечательная

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На этой неделе возвращаются матчи Лиги наций. Один из поединков состоится в Будапеште, где Израиль как номинальный хозяин поля будет принимать Францию. Учитывая отсутствие у "синих" капитана команды Килиана Мбаппе и завершение международной карьеры у Антуана Гризманна (он был вице-капитаном), главный тренер Дидье Дешам еще не определился с игроком, который должен перенять эту роль. Полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку отметил, что этот вопрос отнюдь не создает проблем в раздевалке сборной.

"Мы не говорили об этом (капитанстве). Атмосфера в команде, как всегда, замечательная. Мы знаем кто капитан сборной, - это Килиан. Мы будем уважать выбор тренера относительно капитанства", - цитирует Нкунку Foot Mercato.

Добавим, что матч Израиль - Франция состоится 10 октября в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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